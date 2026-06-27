केतन मर्डर केस में नया खुलासा: आरोपी सिया गोयल के भाई का करीबी था चेतन, इस मामलें में अब तक क्या-क्या हुआ?

Ketan murder case: पुणे केतन अग्रवाल हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुणे पुलिस को इस मामले की जांच के दौरान एक और जानकारी मिली है। मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके कथित बॉयफ्रेंड चेतन के करीब आने की मुख्य वजह सिया का भी साहिल गोयल था। दरअसल, साहिल और चेतन की दोस्ती क्रिकेट ग्राउंड पर हुई थी। दोनों एक ही टीम से क्रिकेट खेलते थे। सिया अक्सर अपने भाई साहिल का मैच देखने जाती थी। इस वजह से चेतन की दोस्ती भी सिया से हो गई। धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई।