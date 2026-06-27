केतन अग्रवाल मर्डर केस में नया खुलासा, सिया गोयल के भाई ने कहा – ‘अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो बता देना चाहिए था’

पुणे के बिज़नेसमैन केतन अग्रवाल (Ketan Agarwal) के मर्डर के आरोप में उसकी मंगेतर सिया गोयल (Siya Goyal) और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी (Chetan Chaudhary) को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ने अपना जुर्म कबूल भी लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिया और चेतन ने 18 जून को केतन को लोहागढ़ फोर्ट से धक्का देकर मार दिया था, क्योंकि वह उससे शादी नहीं करना चाहती थी। इस मर्डर मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में सिया के भाई साहिल गोयल (Sahil Goyal) से पुलिस पूछतछ में एक बड़ा खुलासा कर दिया है।