27 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों पर पवन खेड़ा ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को घेरा, बोले- ‘संसद को गुमराह किया या मंत्रालय को जानकारी नहीं थी’

Pawan Khera on Operation Sindoor controversy: ऑपरेशन सिंदूर में शहीद छह जवानों को लेकर पवन खेड़ा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाया और तीखा राजनीतिक बयान दिया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jun 27, 2026

Pawan Khera on Operation Sindoor martyrs controversy.

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (Photo- ANI)

Pawan Khera attack on Rajnath Singh: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए छह जवानों के नाम नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर अंकित किए गए हैं। इसे लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को एक वीडियो साझा कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि या तो रक्षा मंत्री को अपने ही मंत्रालय की जानकारी नहीं थी, या फिर सच्चाई पता होने के बावजूद उन्होंने संसद को गुमराह किया। दोनों ही स्थितियों में उनकी क्षमता पर गंभीर सवाल उठते हैं।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा करते हुए लिखा, 'सिर्फ दो ही संभावनाएं हैं। या तो रक्षा मंत्री @rajnathsingh ने जब संसद को संबोधित किया, तब उन्हें यह जानकारी ही नहीं थी कि छह सैनिक शहीद हो चुके थे। यदि ऐसा है, तो यह उस मंत्री पर गंभीर प्रश्नचिह्न है, जिसे उसी मंत्रालय के मामलों की जानकारी नहीं है, जिसका वह नेतृत्व कर रहे हैं। या फिर उन्हें सच्चाई मालूम थी और इसके बावजूद उन्होंने संसद को गुमराह करना चुना। यह उससे भी अधिक गंभीर है, क्योंकि इससे यह सिद्ध होता है कि यह सरकार लोकतंत्र के मंदिर में, शपथ लेने के बाद भी, देश से झूठ बोलती है।

उन्होंने इसी पोस्ट में आगे लिखा, 'जो भी सच हो, कुछ तथ्य नहीं बदलते। हमारे छह वीर जवानों ने कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन उनके बलिदान को छिपाया गया। उन्हें वह सम्मान और मान्यता नहीं दी गई, जिसके वे हकदार थे। उनके परिवारों से वह पारदर्शिता भी छीन ली गई, जिसकी उन्हें अपेक्षा थी। यह हमारे सैनिकों का अपमान है और कोई भी सच्चा देशभक्त इस पर मौन या संतुष्ट नहीं रह सकता।'

वहीं जब अशोक श्रीवास्तव नाम के सोशल मीडिया 'एक्स' यूजर दावा किया कि कांग्रेस द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है।

अशोक श्रीवास्तव ने अपने पोस्ट में लिखा, 'कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम से जुड़े लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि भारत ने एक साल बाद अब ऑपरेशन सिंदूर में बलिदान हुए छह सैन्यकर्मियों के बारे में जानकारी सार्वजनिक की है। ऐसा भ्रम फैलाने से पहले 11 मई 2025 की उस प्रेस वार्ता को देख लें, जो अभियान को विराम दिए जाने के एक दिन बाद आयोजित की गई थी। उस ब्रीफिंग के दौरान तत्कालीन डीजीएमओ ने स्पष्ट रूप से सैनिकों के बलिदान को स्वीकार किया था और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। वहीं, वायु सेना प्रमुख ने भी ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए एकमात्र वायुसैनिक के परिवार से भेंट की थी। इसके अतिरिक्त, शहीद हुए सैन्यकर्मियों में से दो को बाद में वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राइफलमैन सुनील कुमार को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया, जबकि सार्जेंट सुरेंद्र कुमार को मरणोपरांत वायु सेना पदक (वीरता) प्रदान किया गया। तथ्य पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध थे। वर्तमान बहस इस बात को लेकर नहीं है कि हताहत हुए थे या नहीं, बल्कि इस बात को लेकर है कि शहीदों के नामों को औपचारिक रूप से जारी और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अंकित कब किया गया।'

इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अशोक श्रीवास्तव के पोस्ट को शेयर करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वीडियो साझा किया और लिखा, महोदय यह भी देख लेते।

क्या है तीस्ता प्रोजेक्ट? चीन की बांग्लादेश में एंट्री से भारत की बढ़ी टेंशन, ड्रैगन ने इशारे में दिया जवाब

ये भी पढ़ें
Teesta River project and China-Bangladesh ties, India's concerns.

खबर शेयर करें:

Updated on:

27 Jun 2026 01:50 pm

Published on:

27 Jun 2026 01:28 pm

Hindi News / National News / ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों पर पवन खेड़ा ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को घेरा, बोले- ‘संसद को गुमराह किया या मंत्रालय को जानकारी नहीं थी’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

खालिस्तानी आतंकी खतरे को लेकर इंटेलिजेंस अलर्ट, दिल्ली और उत्तराखंड में सुरक्षा बढ़ी

Delhi Security Alert
राष्ट्रीय

White House: पाकिस्तान को गले लगा कर भारत को उपमहाद्वीप पर हावी होने से क्यों रोकना चाहता है अमेरिका ?

White housr News
राष्ट्रीय

‘पीएम नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप हैं अच्छे दोस्त’, सर्जियो गोर ने की तारीफ, बताया अगले साल भारत आ सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति

PM Narendra Modi meets Donald Trump
विदेश

Ketan Murder Case में परिवार को मिला शिव सेना नेता शाइना एनसी का साथ, कहा – न्याय जरूर मिलेगा

Ketan Murder Case
राष्ट्रीय

नीतीश कुमार के करियर में होगा एक और बदलाव? लग रहे कई कयास

Nitish kumar
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.