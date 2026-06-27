ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों पर पवन खेड़ा ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को घेरा, बोले- ‘संसद को गुमराह किया या मंत्रालय को जानकारी नहीं थी’

अशोक श्रीवास्तव ने अपने पोस्ट में लिखा, 'कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम से जुड़े लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि भारत ने एक साल बाद अब ऑपरेशन सिंदूर में बलिदान हुए छह सैन्यकर्मियों के बारे में जानकारी सार्वजनिक की है। ऐसा भ्रम फैलाने से पहले 11 मई 2025 की उस प्रेस वार्ता को देख लें, जो अभियान को विराम दिए जाने के एक दिन बाद आयोजित की गई थी। उस ब्रीफिंग के दौरान तत्कालीन डीजीएमओ ने स्पष्ट रूप से सैनिकों के बलिदान को स्वीकार किया था और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। वहीं, वायु सेना प्रमुख ने भी ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए एकमात्र वायुसैनिक के परिवार से भेंट की थी। इसके अतिरिक्त, शहीद हुए सैन्यकर्मियों में से दो को बाद में वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राइफलमैन सुनील कुमार को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया, जबकि सार्जेंट सुरेंद्र कुमार को मरणोपरांत वायु सेना पदक (वीरता) प्रदान किया गया। तथ्य पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध थे। वर्तमान बहस इस बात को लेकर नहीं है कि हताहत हुए थे या नहीं, बल्कि इस बात को लेकर है कि शहीदों के नामों को औपचारिक रूप से जारी और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अंकित कब किया गया।'