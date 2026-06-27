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Ketan Murder Case में परिवार को मिला शिव सेना नेता शाइना एनसी का साथ, कहा – न्याय जरूर मिलेगा

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले में शिव सेना नेता शायना एनसी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है।
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मुंबई

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Devika Chatraj

Jun 27, 2026

Ketan Murder Case

केतन मर्डर केस (Patrika)

Ketan Murder Case: महाराष्ट्र के पुणे से सटे लोनावला के पास स्थित ऐतिहासिक लोहगड़ किला क्षेत्र में 26 साल के युवा कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यह घटना 18 जून को सामने आई थी, जिसे शुरुआत में एक ट्रेकिंग हादसा माना जा रहा था, लेकिन आगे की जांच में इसे एक सुनियोजित हत्या का मामला बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों के अनुसार, अब यह मामला सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक प्लांड साजिश के रूप में देखा जा रहा है।

जांच में सामने आया लव अफेयर

पुलिस जांच में सामने आया है कि इस मामले में केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि दोनों ने मिलकर केतन को लोहगड़ किले के पास खाई में धक्का दिया था। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब जांच में डिजिटल सबूत, कॉल रिकॉर्ड्स (2000 से अधिक कॉल्स), CCTV फुटेज और गवाहों के बयान अहम कड़ी के रूप में सामने आए।

परिवार की मांग

पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग को लेकर राज्य के नेताओं से मुलाकात की। केतन अग्रवाल के पिता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) से मिलकर मामले की तेज सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने प्रसिद्ध वकील उज्जवल निकम (Ujjwal Nikam) को विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) नियुक्त करने की भी अपील की, जिसे सरकार की ओर से मंजूरी मिल गई है।

शायना एनसी का बयान

शिव सेना नेता शायना एनसी (Shaina NC) ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महायुति सरकार पीड़ित परिवार को पूर्ण न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए युवाओं के बीच कानून का भय और सम्मान होना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने समाज से भी आत्ममंथन करने की अपील की कि आज की युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है और ऐसे अपराध क्यों बढ़ रहे हैं।

आगे की कार्रवाई

एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के नेतृत्व वाली महायुति सरकार (शिवसेना-भाजपा-एनसीपी गठबंधन) की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि मामले की तेज और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी। सरकार का कहना है कि आरोपी किसी भी सूरत में कानून से बच नहीं पाएंगे और न्याय प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।

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Published on:

27 Jun 2026 12:43 pm

Hindi News / National News / Ketan Murder Case में परिवार को मिला शिव सेना नेता शाइना एनसी का साथ, कहा – न्याय जरूर मिलेगा

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