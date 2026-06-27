Ketan Murder Case में परिवार को मिला शिव सेना नेता शाइना एनसी का साथ, कहा – न्याय जरूर मिलेगा

Ketan Murder Case: महाराष्ट्र के पुणे से सटे लोनावला के पास स्थित ऐतिहासिक लोहगड़ किला क्षेत्र में 26 साल के युवा कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यह घटना 18 जून को सामने आई थी, जिसे शुरुआत में एक ट्रेकिंग हादसा माना जा रहा था, लेकिन आगे की जांच में इसे एक सुनियोजित हत्या का मामला बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों के अनुसार, अब यह मामला सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक प्लांड साजिश के रूप में देखा जा रहा है।