White House: पाकिस्तान को गले लगा कर भारत को उपमहाद्वीप पर हावी होने से क्यों रोकना चाहता है अमेरिका ?

America Differing Approaches Towards India and Pakistan: अमेरिका एक ही समय में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के साथ स्वार्थपरक रिश्ते निभा रहा है। एक ओर जहां वह बाइडनकाल में पाकिस्तान के प्रति आए बदलाव के बाद उसके लिए नरम हुआ है तो दूसरी ओर भारत को बराबरी के बजाय अपनी शर्तों पर चलाना चाहता है। एक ओर अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुला कर पुचकारते हैं और दूसरी ओर अवैध नागरिकों का मामला हो, भारत पर टैरिफ हो, भारतीय नागरिकों की मौत हो या दूसरे मामले, वे भारत को डरा धमका कर रखना चाहते हैं। इस तरह वे केवल अपने मतलब तक ही दोनों देशों को अपने हिसाब से डील कर रहे हैं। इसमें भारत के प्रति राजनयिक शिष्टाचार हो या बराबरी का भाव कहीं नजर नहीं आता। इस संबंध में सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी की राय अहम मालूम होती है।