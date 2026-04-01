पाक सेना प्रमुख को ट्रंप ने कहा- ‘फेवरेट फील्ड मार्शल’ तो फूल गए मुनीर, ईरान जाकर दे दिया बड़ा बयान

डोनाल्ड ट्रंप से हरी झंडी मिलने के बाद, पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने ईरान और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपना लिया है। ईरान जाकर या ईरानी नेतृत्व के साथ अपनी बातचीत में मुनीर ने साफ कर दिया है कि इस क्षेत्र में व्यापार और समुद्री मार्गों (जैसे होर्मुज जलडमरूमध्य) की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने मध्यस्थता की आड़ में कड़ा संदेश दिया कि फारस की खाड़ी और ओमान सागर में किसी भी तरह के आयात-निर्यात को रुकने नहीं दिया जाएगा। यह बयान सीधे तौर पर अमेरिका के हितों की रक्षा करता है और दिखाता है कि मुनीर, ट्रंप के प्लान के अनुसार ही बिसात बिछा रहे हैं।