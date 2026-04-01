डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा- चीनी राष्ट्रपति खुश होंगे की होर्मुज स्ट्रेट हमेशा के लिए खुल रहा

अमेरिका ने ईरान के साथ जारी सीजफायर को बढ़ाने की सहमति नहीं दी है। यह एक अमेरिकी अधिकारी ने स्थानीय मीडिया को दी। रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन के साथ सीजफायर का विकल्प अभी भी खुला है, जिससे दोनों देशों के बीच वार्ता के लिए और अधिक समय मिल सके। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ जल्द से जल्द किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है।