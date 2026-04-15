भारत के लिए अच्छी खबर, होर्मुज पार कर 20,400 मीट्रिक टन LPG लेकर कांडला पोर्ट पहुंचा ‘जग विक्रम’

इस बीच, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय और विदेश मंत्रालय होर्मुज स्ट्रेट में फंसे कुल 15 भारतीय ध्वज वाले जहाजों की वापसी के लिए प्रयासरत हैं। अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग में सोमवार को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने बताया, 'हम विदेश मंत्रालय के समन्वय से अपने जहाजों को वापस लाने के लिए प्रयासरत हैं। जैसे ही हमारे जहाजों के लिए होर्मुज स्ट्रेट से रवाना होना संभव होगा, वे वापस आ जाएंगे। मौजूदा वक्त में कुल 15 भारतीय ध्वज वाले और भारतीय स्वामित्व वाले जहाज वहां मौजूद हैं।