यूके और फ्रांस ने बैठक के लिए भारत को किया आमंत्रित, होर्मुज स्ट्रेट पर 40 देश कर रहे बैठक

ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध को लेकर दुनिया भर में हलचल तेज है। इसी बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते संकट को देखते हुए ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर एक बड़ा कदम उठाया है। दोनों देश मिलकर पेरिस में एक बैठक आयोजित कर रहे हैं। जिसमें 40 से अधिक शामिल हैं। इस बैठक का मकसद अहम समुद्री होर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग में सुरक्षित आवाजाही बहाल करना है। भारत ने जानकारी दी है कि उसे भी इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया।