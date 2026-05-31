होर्मुज पर ईरान का दबदबा, इजाजत लेकर 24 घंटों में गुजरे 28 जहाज

ईरानी मीडिया के मुताबिक, जहाजों को होर्मुज से गुजरने के लिए पहले IRGC से अनुमति लेनी पड़ी, जिसके बाद उन्हें ट्रांजिट की मंजूरी दी गई। यह दावा ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा है। क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी हुई है और वैश्विक तेल आपूर्ति पर भी नजर बनी हुई है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है, इसलिए यहां होने वाली हर गतिविधि अंतरराष्ट्रीय बाजार पर सीधा असर डालती है।