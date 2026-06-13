ईरान का दावा, 24 बिलियन डॉलर की जब्त ईरानी संपत्ति छोड़ने के लिए मान गए डोनाल्ड ट्रंप

दशकों से अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरान की करीब 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा संपत्ति/धनराशि विदेशी बैंकों में फंसी हुई है। इनमें से 24 बिलियन डॉलर की धनराशि ईरान शांति समझौते के लिए अमेरिका से मांग रहा है, जो उसके लिए बेहद ही अहम है। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा पहुंच सकता है। इस धनराशि से ईरानी सेंट्रल बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेंगे, रियाल की विनिमय दर स्थिर होगी, ज़रूरी आयात (तेल उपकरण, कच्चा माल, दवाएं) आसान होंगे और सरकारी खर्च के साथ ही देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भी फंड मिलेगा। लंबे समय से युद्ध और प्रतिबंधों की मार झेल रहे ईरान की अर्थव्यवस्था को इससे काफी मदद मिलेगी, देश में मुद्रास्फीति कम होगी और जनता के लिए भी यह एक बड़ी राहत होगी।