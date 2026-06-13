ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर दागे आत्मघाती ड्रोन्स, अमेरिकी सेना ने नाकाम किया हमला

CENTCOM ने अपनी पोस्ट में फिर से होर्मुज स्ट्रेट के सभी जहाजों की आवाजाही के लिए खुला होने का ऐलान किया है। हालांकि ईरान की तरफ से साफ किया जा चुका है कि होर्मुज स्ट्रेट बंद है और जब तक दोनों देशों के बीच डील नहीं हो जाती, तब तक होर्मुज स्ट्रेट बंद ही रहेगा। ईरान के शीर्ष संयुक्त सैन्य कमांड ने पिछले कुछ दिन में हुए अमेरिकी हमलों के बाद होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का फैसला लिया। इसके साथ ही यह चेतावनी भी दी कि इस रणनीतिक जलमार्ग को सभी प्रकार के जहाजों जिनमें तेल टैंकर और वाणिज्यिक पोत भी शामिल हैं, के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है और अगर कोई भी जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुज़रने की कोशिश करेगा तो उसे निशाना बनाया जाएगा।