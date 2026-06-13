ईरान अमेरिका डील में क्या होर्मुज स्ट्रेट और लेबनान भी हैं शामिल? अब्बास अराघची बोले- हम समझौते के बेहद करीब

ईरानी सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने विदेश मंत्री अराघची के हवाले से बताया कि यह समझौता दो चरणों में होगा। यदि समझौते की शर्तों को पूरा नहीं किया गया तो अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होंगे। अब्बास अराघची ने कहा कि समझौते में सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से नेवल ब्लॉकेड हटाना होगा। उन्होंने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, होर्मुज जलडमरूमध्य से टोल वसूलना संभव नहीं है, लेकिन सर्विस फीस ली जाएगी। अराघची ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की संप्रभुत्ता ओमान और ईरान के अधीन है, लेकिन अब इसका भविष्य वैसा नहीं होगा जो जंग शुरू होने से पहले था। अराघची ने आगे बताया कि होर्मुज के प्रबंधन को लेकर जल्द ही ईरान और ओमान एक संयुक्त बयान जारी करेंगे।