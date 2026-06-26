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केतन हत्याकांड में अब होगा इंसाफ, 26/11 हमले में कसाब को सजा दिलाने वाले उज्ज्वल निकम लड़ेंगे केस

Ketan Murder Case: केतन अग्रवाल हत्याकांड में महाराष्ट्र सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीड़ित परिवार को दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिया।
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पुणे

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Himadri Joshi

Jun 26, 2026

Pune fort murder

केतन अग्रवाल और सिया गोयल (Photo- @X/ @azizkavish)

Ketan Murder Case: पूणे में हुई केतन अग्रवाल की दर्दनाक हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है। लोनावला के लोहगड किले पर हुए इस हत्याकांड में पुलिस ने मृतक की मंगेतक सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। केतन के परिवार ने हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करके आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की है। इस दौरान सीएम ने उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया और वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम को इस केस का विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की मांग तुरंत मान ली। बता दें कि निकम ने ही 26/11 मुंबई आतंकी हमले में अजमल कसाब को सजा दिलाई थी। निकम के हाथों में यह केस जाने से आरोपियों को जल्द सजा मिलने की उम्मीद बढ़ी है।

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Published on:

26 Jun 2026 04:25 pm

Hindi News / National News / केतन हत्याकांड में अब होगा इंसाफ, 26/11 हमले में कसाब को सजा दिलाने वाले उज्ज्वल निकम लड़ेंगे केस

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