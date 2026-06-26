‘झूठे आरोप लगाने के बाद सबसे ज्यादा माफी किसने मांगी?’ राहुल गांधी पर किरेन रिजिजू का तंज, अरविंद केजरीवाल से की तुलना

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए विपक्षी नेताओं पर कटाक्ष किया। उन्होंने सवाल उठाया कि झूठे आरोप लगाने के बाद सबसे ज्यादा माफी किसने मांगी है। रिजिजू ने अपने पोस्ट में लिखा, झूठे आरोप लगाने के बाद सबसे ज्यादा माफी किसने मांगी है राहुल गांधी जी ने या अरविंद केजरीवाल जी ने? रिजिजू का यह बयान ऐसे समय आया है, जब राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कार्तिकेय चौहान से जुड़ी कथित मानहानिकारक टिप्पणी पर लिखित रूप से खेद व्यक्त किया है।