पश्चिम बंगाल में UCC लागू करने की तैयारी, राज्य मंत्री शंकर घोष का दावा

अगर यह विधेयक विधानसभा से पारित होकर कानून का रूप लेता है, तो पश्चिम बंगाल समान नागरिक संहिता (UCC) की दिशा में कदम बढ़ाने वाला चौथा भाजपा (Bharatiya Janta Party) शासित राज्य बन जाएगा। इससे पहले फरवरी 2024 में उत्तराखंड यूसीसी कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था। इसके बाद 2025 में गुजरात और असम की भाजपा सरकारों ने भी अपनी-अपनी विधानसभाओं में यूसीसी से जुड़े प्रावधानों वाले विधेयक पेश किए।