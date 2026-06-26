राजकोट में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी का मिला शव, परिजनों ने प्रेमिका के खिलाफ दर्ज कराई मर्डर की शिकायत

आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी नंदनी बोसमिया
Gujarat Former AAP Candidate Dead: राजकोट में आम आदमी पार्टी (आप) की 23 वर्षीय पूर्व उम्मीदवार नंदनी बोसमिया की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। उसके परिवार ने उस विवाहित व्यक्ति पर उत्पीड़न, मारपीट और हत्या का आरोप लगाया कि उसके साथ रहती थी। आरोपी ने घटनास्थल को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। आप के टिकट पर जेतपुर-नवागढ़ नगर निगम चुनाव लड़ने वाली नंदनी बोसमिया का शव राजकोट के गोंडल चौकड़ी के पास एक फ्लैट में लटका हुआ मिला।
पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, जब एम्बुलेंस टीम घटनास्थल पर पहुंची तो फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। हालांकि, मृतक के परिवार ने उसके लिव-इन पार्टनर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा किया है कि उसकी हत्या उसके लिव-इन पार्टनर असलम हुसैन ने की है, जिसने कथित तौर पर इस घटना को आत्महत्या दिखाने के लिए रचा था।
इस मामले ने राज्य महिला आयोग ने भी पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। जांच में यह भी पता चला है कि नंदनी जूनागढ़ निवासी असलम हुसैन के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि असलम शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। परिवार के अनुसार, पिछले तीन महीनों में दंपति के बीच अक्सर झगड़े होते थे। इसका कारण कथित तौर पर यह था कि असलम नियमित रूप से जूनागढ़ में अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने जाता था।
मृतक की बहन, रूपल बोसमिया ने आरोप लगाया कि असलम नंदनी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि जब हमने उसका शव देखा, तो उसकी गर्दन, हाथों और चेहरे पर निशान थे। कमरा भी अस्त-व्यस्त था, जिससे लगता है कि वहां हाथापाई हुई थी। हमारा मानना है कि उसकी हत्या की गई और बाद में फांसी लगाकर उसे आत्महत्या का रूप दिया गया। वे पहले जूनागढ़ में रहते थे, जहां असलम की पत्नी और मां ने नंदिनी पर चाकू से हमला किया था। उस घटना के बाद, दंपति राजकोट चले गए थे। असलम दो दिन पहले उसे छोड़कर चला गया था।
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