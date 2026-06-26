राजकोट में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी का मिला शव, परिजनों ने प्रेमिका के खिलाफ दर्ज कराई मर्डर की शिकायत

मृतक की बहन, रूपल बोसमिया ने आरोप लगाया कि असलम नंदनी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि जब हमने उसका शव देखा, तो उसकी गर्दन, हाथों और चेहरे पर निशान थे। कमरा भी अस्त-व्यस्त था, जिससे लगता है कि वहां हाथापाई हुई थी। हमारा मानना ​​है कि उसकी हत्या की गई और बाद में फांसी लगाकर उसे आत्महत्या का रूप दिया गया। वे पहले जूनागढ़ में रहते थे, जहां असलम की पत्नी और मां ने नंदिनी पर चाकू से हमला किया था। उस घटना के बाद, दंपति राजकोट चले गए थे। असलम दो दिन पहले उसे छोड़कर चला गया था।