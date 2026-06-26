Three-Language Policy: CBSE ने दूर किया भ्रम, 7वीं, 8वीं और 9वीं के छात्रों को मिली बड़ी राहत

इसका कारण बताते हुए, सूत्र ने कहा कि हर साल लगभग 24 लाख स्टूडेंट्स CBSE क्लास 10वीं की परीक्षा देते हैं। इनमें से लगभग 30,000 छात्र ही विदेशी भाषाएं चुनते हैं। सूत्र ने कहा, CBSE के लगभग 98.5 प्रतिशत स्टूडेंट्स पहले से ही तीन-भाषा फॉर्मूला अपना रहे हैं। यह मुद्दा स्टूडेंट्स के एक बहुत छोटे ग्रुप से जुड़ा है, जो ज्यादातार शहरी और मेट्रोपॉलिटन इलाकों में हैं, जिनमें से कुछ ने दो विदेशी भाषाएं चुनी थीं। हम इन खास मामलों के लिए छूट दे रहे हैं। क्लैरिफिकेशन को शामिल करते हुए फॉर्मल ऑर्डर जल्द ही जारी होने की उम्मीद है।