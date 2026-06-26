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Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद छह भारतीय जवानों के नाम पहली बार सार्वजनिक

Operation Sindoor Heroes: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए छह भारतीय जवानों के नाम पहली बार आधिकारिक रूप से सार्वजनिक किए गए हैं। जानिए किन वीर सैनिकों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल के रोल ऑफ ऑनर में शामिल किए गए।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Jun 26, 2026

Operation Sindoor martyrs at National War Memorial.

अब तक सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए जवानों की पहचान आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं की थी। (ANI)

Operation Sindoor Martyrs: पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के उद्देश्य से भारतीय सेना की ओर से चलाए 'ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद छह भारतीय जवानों के नाम पहली बार सार्वजनिक किए गए हैं। इन शहीद जवानों के नामों को नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट के 'रोल ऑफ ऑनर' में शामिल किया गया है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की 3D वॉल पर वर्ष 2025 के खंड में भी उनके नाम अंकित हैं।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए जवानों के नाम

नामयूनिटतारीख
लांस नायक दिनेश कुमार5 फील्ड रेजिमेंट07 मई
एवीएटर मोहम्मद मुर्तज़ा नायक851 लाइट रेजिमेंट09 मई
सार्जेंट सुरेंद्र कुमार, वायु सेना पदक (वायु सेना पदक)39 विंग (भारतीय वायु सेना)10 मई
सूबेदार मेजर पवन कुमारमुख्यालय, 10 इन्फैंट्री ब्रिगेड10 मई
राइफलमैन सुनील कुमार, वीर चक्र (वीर चक्र)4 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फैंट्री10 मई
हवलदार सुनील कुमार सिंह237 फील्ड वर्कशॉप कंपनी06 जून

अब तक सरकार ने आधिकारिक तौर पर शहीद जवानों के बारे में खुलासा नहीं किया था। हालांकि मई 2025 में पाकिस्तान के साथ चार दिनों के युद्ध के दौरान सैन्य हताहतों के बारे में रिपोर्टों के आधार पर अटकलें लगाई जा रही थीं।

नेशनल वार मेमोरियल की सम्मान सूची में नामों का प्रकाशन प्रभावी रूप से उन सशस्त्र बलों के कर्मियों की पहली आधिकारिक पुष्टि के समान है, जिन्होंने अभियान के दौरान अपनी जान गंवाई।

भारतीय सेना ने पाक स्थित 9 आतंकी ठिकाने किए थे ध्वस्त

पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। यह अभियान 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में चलाया गया था। भारत सरकार ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकी मारे गए थे। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच DGMO स्तर पर 10 मई को बातचीत के बाद दोनों देशों ने सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई थी।

आपको बता दें कि इंडिया गेट के पास 2019 में नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया था। इसे स्वतंत्रता के बाद सैन्य अभियानों और संघर्षों में शहीद हुए भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों की याद में बनाया गया है।

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Updated on:

26 Jun 2026 02:30 pm

Published on:

26 Jun 2026 02:00 pm

Hindi News / National News / Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद छह भारतीय जवानों के नाम पहली बार सार्वजनिक

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