Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद छह भारतीय जवानों के नाम पहली बार सार्वजनिक

पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। यह अभियान 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में चलाया गया था। भारत सरकार ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकी मारे गए थे। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच DGMO स्तर पर 10 मई को बातचीत के बाद दोनों देशों ने सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई थी।