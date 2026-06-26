धमकाना बंद करे सरकार, केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी बोले- बातचीत विधान सभा में नहीं, किसानों के बीच होगी

कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि कुछ किसान जमीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बड़ी संख्या में किसान अपनी जमीन देने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसानों को प्रोजेक्ट से जुड़ी पूरी जानकारी है, फिर भी सरकार सभी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, हो सकता है कि कुछ किसान ज़मीन देने के लिए सहमत हो गए हों, लेकिन बड़ी संख्या में किसान कह रहे हैं कि वे ज़मीन नहीं देंगे। उन्हें पूरी जानकारी है, फिर भी सरकार सभी पर सख्ती करने की कोशिश कर रही है। यह सही तरीका नहीं है।