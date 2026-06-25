कोलकाता गोदाम हादसा: मृतकों की संख्या 11 पहुंची, CM शुभेन्दु ने TMC पर साधा निशाना, कांग्रेस बोली- निर्माण की अनुमति किसने दी?

कोलकाता के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) कुणाल अग्रवाल ने आज सुबह बताया कि ताराताला गोदाम ढहने के मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अग्रवाल ने कहा कि एक विशेष जांच दल (एसआईटी) और जांच विभाग (डीडी) संयुक्त रूप से इस घटना की जांच कर रहे हैं। अग्रवाल ने बताया कि पांच व्यक्तियों और अन्य लोगों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में नामजद चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा, एक अन्य व्यक्ति, जिसका नाम शुरू में एफआईआर में नहीं था, उसे भी गिरफ्तार किया गया है।