PM नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह ने भी की राष्ट्रपति से मुलाकात, लगने लगीं अटकलें

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
Amit Shah Meets President Droupadi Murmu: केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल की चर्चा के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को यहां राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुताकात हुई।
राष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में बैठक की एक तस्वीर साझा की। इस पोस्ट के कैप्शन में कहा गया कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल की अटकलों को देखते हुए इन बैठकों का महत्व बढ़ जाता है। केरल के वरिष्ठ भाजपा नेता जॉर्ज कुरियन ने राज्यसभा में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद हाल ही में मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया। 65 वर्षीय कुरियन अल्पसंख्यक मामलों के साथ-साथ मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन राज्य मंत्री भी रह चुके थे।
भाजपा ने कुरियन को दोबारा मनोनीत नहीं करने का फैसला किया। उनका उच्च सदन में कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो गया था। इसके अलावा, रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह का राज्यसभा कार्यकाल भी 21 जून को समाप्त हो गया था। भाजपा द्वारा उच्च सदन के लिए फिर से मनोनीत नहीं किया गया है।
आपको बता दें कि रवनीत अगस्त 2024 से राजस्थान से राज्यसभा सदस्य रहे हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री का प्रभार भी संभालते हैं। कुछ केंद्रीय मंत्रियों को उनके गृह राज्यों में महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उनकी नियुक्ति ने संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलों को और हवा दी है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने 28 मई को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग एवं निगम मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया। पिछले वर्ष दिसंबर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई के नए अध्यक्ष बने थे।
अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति से मुलाकात और कुछ मंत्रियों के राज्यसभा कार्यकाल और पार्टी जिम्मेदारियों में बदलाव के साथ, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में संभावित फेरबदल को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।
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