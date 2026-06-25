PM नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह ने भी की राष्ट्रपति से मुलाकात, लगने लगीं अटकलें

केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल की अटकलों को देखते हुए इन बैठकों का महत्व बढ़ जाता है। केरल के वरिष्ठ भाजपा नेता जॉर्ज कुरियन ने राज्यसभा में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद हाल ही में मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया। 65 वर्षीय कुरियन अल्पसंख्यक मामलों के साथ-साथ मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन राज्य मंत्री भी रह चुके थे।