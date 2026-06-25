बांग्लादेश में तैनात उच्चायुक्त को भारत सरकार ने दिया कैबिनेट रैंक का दर्जा, कौन हैं दिनेश त्रिवेदी?

खास बात यह है कि ढाका में त्रिवेदी के तैनात होने के कुछ ही हफ्तों बाद यह बड़ा कदम उठाया गया है। बांग्लादेश में नई सरकार बनने से पहले दोनों पड़ोसी देशों के रिश्ते तल्ख हो गए थे, अब पुराने तनाव को पीछे छोड़कर भारत-बांग्लादेश आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।