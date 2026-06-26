‘धर्म के रक्षक पूरी तरह बेनकाब’, राम मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय के इस्तीफे के बाद केसी वेणुगोपाल का BJP-RSS पर हमला

के. सी. वेणुगोपाल का BJP-RSS पर तीखा प्रहार (ANI)
Ram Mandir Donation Scam: अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि परिसर और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े कथित दान घोटाले को लेकर देश की राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस सांसद के. सी. वेणुगोपाल (K. C. Venugopal) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है।
कांग्रेस नेता के. सी. वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान में कथित तौर पर गड़बड़ी और लूट हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले से जुड़े खुलासों ने भाजपा-आरएसएस के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि जो लोग खुद को हिंदू हितों का रक्षक बताते हैं, वही अब इस पूरे विवाद के बाद सवालों के घेरे में हैं।
कांग्रेस सांसद ने मांग की कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। उनका कहना है कि केवल एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच ही कथित घोटाले की पूरी परतें खोल सकती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि FIR में केवल निचले स्तर के कर्मचारियों के नाम शामिल हैं, जबकि जिम्मेदार उच्च स्तर के ट्रस्टी इससे बाहर रखे गए हैं।
वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ पंजीकृत ट्रस्टों पर विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (FCRA) के तहत सख्त नियम लागू होते हैं, वहीं कुछ संगठनों को छूट मिलने का मुद्दा भी उठता है।
इसी बीच, चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। यह कदम कथित दान घोटाले को लेकर बढ़ते विवाद के बीच सामने आया।
उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि मंदिर में आए दान में लगभग 7 करोड़ से 7.5 करोड़ रुपये तक की हेराफेरी की गई। FIR में कई लोगों के नाम शामिल किए गए हैं और मामले की जांच के लिए पहले ही तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया जा चुका है।
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