50 years of Emergency: देश में क्यों लगाया था कांग्रेस ने आपातकाल? BJP नेता रविशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कारण

BJP attacks Congress over Emergency: आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। इमरजेंसी को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस और तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लगाया था। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इमरजेंसी के समय वे जेपी आंदोलन में सक्रिय थे और जेल भी गए थे।