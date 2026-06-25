‘लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था’ PM नरेंद्र मोदी, मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत NDA नेताओं का कांग्रेस पर हमला

उन्होंने आगे लिखा कि आपातकाल हमारे संविधान पर सीधा हमला था। इस दौरान नागरिक स्वतंत्रताएं छीन ली गई थीं। अभिव्यक्ति के आजादी पर रोक लगा दी गई थी। राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों और समाजसेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन सभी संस्थाओं पर हमले किए गए, जो हमारे लोकतंत्र की नींव है। पीएम मोदी ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान उन अनगिनत नागरिकों ने भी असाधारण साहस दिखाया। जिन्होंने निरंकुश सरकार के सामने चुप रहने से इनकार कर दिया। उन नागरिकों ने हमारे संविधान में निहित आदर्शों को बनाए रखा।