Indira-JP Clash: वो नेता जिसने EMERGENCY से पहले ही इंदिरा गांधी के खिलाफ छेड़ दी थी खुली जंग

मई 1974 में इंदिरा ने जेपी को चिट्ठी लिखी और उनकी सेहत के बारे में पूछा। साथ ही यह भी लिखा कि दोनों परिवारों के बीच लंबे संबंध को देखते हुए दोनों को निजी कड़वाहट भुला देनी चाहिए और एक-दूसरे की मंशा पर संदेह नहीं करना चाहिए। यह चिट्ठी लिखने से ऐन पहले इंदिरा ने भुवनेश्वर में एक भाषण में सर्वोदय नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा था कि इन नेताओं के अमीरों से रिश्ते हैं और ये आलीशान गेस्ट हाउस में ठहरते हैं। जेपी ने लिखा कि उनकी इस टिप्पणी ने उन्हें बड़ा आहत किया है। इंदिरा ने जवाब दिया कि वह टिप्पणी उनके लिए नहीं थी। उन्होंने अपनी बात पर खेद जताने से इंकार कर दिया।