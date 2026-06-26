राम मंदिर चंदा चोरी: आठ अभियुक्त पकड़े गए तो बाबा ने कहा – यह भगवान राम की जीत है

जगदगुरु स्वामी सतिशाचार्य महाराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह भगवान राम, अयोध्या, भारत और सनातनियों की जीत है। आठ लोगों की तत्काल गिरफ्तारी न्याय व्यवस्था के सकारात्मक पक्ष को दिखाती है। यह धर्म से जुड़ा मामला है। क्या किसी को किसी पर भी आरोप लगाने का अधिकार है। उन्होंने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन क्या इस मामले से राजनीति का कोई संबंध है। स्वामी सतिशाचार्य महाराज का बयान ऐसे समय आया है जब विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार पर सवाल उठा रहा है। संत समाज के कई लोग इसे आस्था से जुड़ा विषय बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग कर चुके हैं।