राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में शिवसेना-UBT की एंट्री, संजय राउत बोले- एक करोड़ रुपए और चांदी की ईंट कहां गई?

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने इसको लेकर सोशल मीडिया 'एक्स' पर लिखा, 'हजारों शिवसैनिकों और संतों की मौजूदगी में उद्धव ठाकरे ने खुले मन से 1 करोड़ रुपए और पवित्र चांदी की ईंट दान की थी। फिर भी सालों बाद भी ट्रस्ट से कोई रसीद या अपडेट नहीं मिला है। यह ईंट कहां गई? अब पूरी जांच और जवाबदेही का समय आ गया है।