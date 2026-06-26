‘कब तक अकेला लड़ता रहूं’, उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ीं, अब पुराने साथी ने दिया इस्तीफा

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के भीतर हलचल तेज हो गई है। लोक सभा के 9 में से छह सांसदों के पाला बदलने के बाद अब कोल्हापुर के जिला अध्यक्ष रविकिरण इंगवले ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे में कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया, लेकिन मीडिया से बातचीत में दिए गए उनके बयान ने पार्टी के अंदर चल रही खींचतान और असंतोष की ओर इशारा किया है।