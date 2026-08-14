निहंग के कृपाण हमले के बाद सुखबीर बादल का पहला बयान आया सामने, बोले- पंजाब की शांति भंग नहीं होने देंगे

Sukhbir Badal Nanded attack response: महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरुद्वारे के भीतर हुए कृपाण हमले के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर बाहर आए शिरोमणि अकाली दल (SAD) के प्रमुख और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सुखबीर सिंह बादल ने इस हमले को पंजाब का माहौल बिगाड़ने और शांति भंग करने की एक 'बड़ी राजनीतिक साजिश' करार दिया है। दरअसल, अस्पताल से बाहर निकलते ही पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह या उनकी पार्टी इस तरह के हमलों से डरने वाली नहीं है और 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले किसी को भी राज्य का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।