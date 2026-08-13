सुखबीर सिंह बादल पर हमले से गरमाई राजनीति, पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने साधा आप सरकार पर निशाना

पंजाब की कानून-व्यवस्था से तुलना करते हुए ढिल्लों ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 'पंजाब में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। वहां रोज ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में कानून का राज है। जिसने भी यह गलती की है, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।' इसके साथ ही ढिल्लों ने पंजाब सरकार के आर्थिक प्रबंधन पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि पिछले साढ़े चार सालों में आप सरकार ने राज्य को भारी कर्ज के बोझ तले दबा दिया है।