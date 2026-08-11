पंजाब कांग्रेस में बढ़ी खींचतान, चरणजीत सिंह चन्नी के बाद 15 MLA संग प्रताप सिंह बाजवा ने खोला मोर्चा; राहुल गांधी से मांगा समय

Punjab Congress internal dispute: पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल, चरणजीत सिंह चन्नी और अमरिंदर सिंह राजा वारिंग के बीच का विवाद अभी पार्टी हाईकमान सुलझा भी नहीं पाया है। इसी बीच, अब प्रताप सिंह बाजवा ने 15 विधायकों के साथ नया मोर्चा खोल दिया है। इसके लिए पार्टी के 15 विधायकों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर मुलाकात के लिए समय मांगा है। विधायकों ने पंजाब कांग्रेस के मौजूदा हालात और पार्टी के अंदर चल रहे विवाद पर राहुल गांधी से बात करने की इच्छा जताई है।