तमिलनाडु विधानसभा में NEET के खिलाफ प्रस्ताव पारित, DMK ने दिया समर्थन; BJP ने किया वॉकआउट

Tamil Nadu NEET Abolition Resolution: तमिलनाडु विधानसभा में मंगलवार को नीट को समाप्त करने की मांग वाला प्रस्ताव पारित हो गया है। इस प्रस्ताव का एमके स्टालिन की पार्टी DMK के साथ AIADMK, कांग्रेस समेत अन्य छोटे दलों ने समर्थन किया है। हालांकि बीजेपी के एकमात्र विधायक ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और सदन से वॉकआउट कर दिया। सरकार की ओर से सदन में स्वास्थ्य मंत्री के. अरुणराज ने विधानसभा में NEET को समाप्त करने का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि नीट सामाजिक न्याय, समानता और राज्यों के अधिकारों के खिलाफ है।