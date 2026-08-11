प्रियंका गांधी के सामने BJP सांसद ने लगाए- ‘राहुल गांधी शर्म करो’ के नारे, कांग्रेस सांसद ने कहा- छात्रों से मिले थे नेता प्रतिपक्ष

NDA protest Parliament: संसद में मंगलवार को सत्ता पक्ष एनडीए द्वारा विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एनडीए और विपक्ष के सांसदों के बीच बहस भी देखने को मिली। दरअसल, प्रदर्शन के दौरान एक मौका ऐसा आया जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और बीजेपी सांसद मुकेश दलाल का आमना-सामना हो गया। जब प्रियंका गांधी संसद की तरफ जा रही थीं, तो बीजेपी सांसद ने ‘राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो’ के नारे लगाने लग गए।