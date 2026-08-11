‘हर घर तिरंगा, घर-घर तिरंगा, हर मन तिरंगा’, PM मोदी ने देशवासियों से की खास अपील

रक्षा सचिव के मुताबिक, प्रधानमंत्री के लाल किले पहुंचने के बाद वंदे मातरम् का गायन होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। समारोह के दौरान भारतीय वायुसेना का एमआई-17 हेलीकॉप्टर लाल किले के ऊपर से उड़ान भरेगा। हेलीकॉप्टर अपने साथ वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने का संदेश वाला बैनर लेकर चलेगा। इस दौरान लाल किले में मौजूद लोगों पर फूल भी बरसाए जाएंगे।