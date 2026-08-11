इटली भेजने के नाम पर पंजाब के तीन युवकों का अपहरण, 70000 डॉलर की फिरौती मांगी

पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक पंजाब का रहने वाला एक एजेंट फिलहाल इटली में मौजूद है। विदेश भेजने के नाम पर इस एजेंट को करीब 9.5 लाख रुपए अग्रिम दिए गए थे। दो युवकों ने दुबई में इस एजेंट से मुलाकात भी की थी। परिवारों का आरोप है कि इसके बाद युवकों को इटली भेजने के बजाय धोखे से अफ्रीकी देशों की ओर रवाना कर दिया गया। सांसद सतनाम सिंह संधू ने इस घटना को पंजाब के युवाओं को विदेश भेजने वाले अवैध ट्रैवल नेटवर्क की गंभीर सच्चाई बताया है। उन्होंने सरकार से ऐसे एजेंटों और उनके पीछे काम कर रहे बहुराष्ट्रीय नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।