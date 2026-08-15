लाल किले के स्वतंत्रता दिवस समारोह से राहुल गांधी-मल्लिकार्जुन खरगे ने बनाई दूरी, लगातार दूसरे साल क्यों रहे नदारद?

Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge absent Independence Day Event: देश आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से देश को संबोधित किया, लेकिन इस मौके पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अनुपस्थिति खासी चर्चा का विषय बन गई है। यह लगातार दूसरा मौका है, जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह से दूरी बनाई। हालांकि, इसे लेकर न तो कांग्रेस की तरफ से और न ही दोनों नेताओं की ओर से कोई स्पष्टीकरण जारी किया गया है।