Southwest Monsoon:देश में कई जगह बारिश हो रही, अगले चार दिन कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy Rainfall Forecast in Several States : देश में कई जगह अच्छी बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया है और लोग सैर सपाटा और पिकनिक के लिए ऐसे स्पॉट की ओर रुख कर रहे हैं । भारत में अभी कई जगह बारिश हो रही है। उत्तर भारत में असम, मेघालय अरुणाचल प्रदेश व पश्चिमी तट में बारिश हो रही है तो तटीय कर्नाटक, कोंकण व गोआ में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने देश में अगले चार दिन 27 जून से 2 जुलाई के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होने की संभावना जताई है। विभाग ने एक जुलाई के बाद मानसून मजबूत होने की संभावना जताई है। इनमें मराठवाड़ा,गुजरात, सौराष्ट्र ,कच्छ, केरल,माहे और लक्षदीप में भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। महकमे ने उप हिमालयन पश्चिम बंगाल, सिक्किम और केंद्रीय भारत में हल्की बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान जताया है।

