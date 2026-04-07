‘गद्दारी की यही सजा’, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कैलिफोर्निया में गैंगस्टर भानु राणा की हत्या की ली जिम्मेदारी

लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने हिंदी और पंजाबी में लिखी एक पोस्ट के जरिए इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में दावा किया गया है कि इस वारदात को 'सरपंच यूरोप', हिसार के साहिल दुहान और बिश्नोई गैंग के अन्य सदस्यों ने अंजाम दिया है। बता दें कि वायरल पोस्ट में भानु राणा को 'गद्दार' बताया गया है। गैंग का दावा है कि उन्होंने ठीक एक साल पहले ही उसकी मौत की भविष्यवाणी कर दी थी। इसके साथ ही इस पोस्ट से यह खुलासा हुआ है कि गैंग ने गोल्डी ढिल्लों से अपना नाता तोड़ते हुए उसे 'नशा तस्कर' और 'मुखबिर' करार दिया है।