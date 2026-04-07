7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

‘गद्दारी की यही सजा’, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कैलिफोर्निया में गैंगस्टर भानु राणा की हत्या की ली जिम्मेदारी

Bhanu Rana Murder California: लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कैलिफोर्निया में भानु राणा की हत्या का दावा किया। गैंग ने उसे 'गद्दार' बताया और चेतावनी दी कि देश के खिलाफ काम करने वालों को दुनिया में कहीं भी नहीं छोड़ा जाएगा।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Apr 07, 2026

Lawrence Bishnoi gang claims responsibility murder Bhanu Rana California

गैंगस्टर भानु राणा की हत्या की ली जिम्मेदारी

Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफ केवल भारत में या आस-पास के देशों में नहीं बल्कि सात समंदर पार अमेरिका तक पहुंच गया है। गैंग ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका के कैलिफोर्निया में हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर भानु राणा की हत्या कर दी है। भानु राणा कभी बिश्नोई गैंग का बेहद करीबी सहयोगी हुआ करता था, लेकिन पिछले साल दोनों के रास्ते अलग हो गए थे।

लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने हिंदी और पंजाबी में लिखी एक पोस्ट के जरिए इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में दावा किया गया है कि इस वारदात को 'सरपंच यूरोप', हिसार के साहिल दुहान और बिश्नोई गैंग के अन्य सदस्यों ने अंजाम दिया है। बता दें कि वायरल पोस्ट में भानु राणा को 'गद्दार' बताया गया है। गैंग का दावा है कि उन्होंने ठीक एक साल पहले ही उसकी मौत की भविष्यवाणी कर दी थी। इसके साथ ही इस पोस्ट से यह खुलासा हुआ है कि गैंग ने गोल्डी ढिल्लों से अपना नाता तोड़ते हुए उसे 'नशा तस्कर' और 'मुखबिर' करार दिया है।

कौन था भानु राणा?

हरियाणा के करनाल का निवासी भानु राणा एक कुख्यात अपराधी था, जिस पर हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट जैसे कई संगीन मामले दर्ज थे। पंजाब में हुए एक ग्रेनेड हमले की जांच के दौरान उसका आतंकी कनेक्शन भी सामने आया था, जिसके बाद से भारतीय एजेंसियां उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थीं। नवंबर 2025 में उसे अमेरिका में पकड़ा गया था, और तब से भारत सरकार उसे प्रत्यर्पित (Extradition) करवाकर स्वदेश लाने की कानूनी प्रक्रियाओं में जुटी हुई थी।

बिश्नोई गैंग की 'खतरनाक' चेतावनी

पोस्ट के अंत में गैंग ने बेहद खौफनाक चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई के आदेशानुसार, जो कोई भी देश के खिलाफ काम करेगा, उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर खत्म कर दिया जाएगा। पोस्ट में लिखा गया है कि दुश्मनों को भानु राणा की तरह ही '10 फीट गहरा गाड़ दिया जाएगा' ताकि उनकी लाश तक न मिल सके।

अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा

इस संदेश के अंत में गैंग ने ऑस्ट्रेलिया और स्पेन जैसे देशों में फैले अपने सहयोगियों की एक लंबी लिस्ट जारी की है, जो इस अपराधी नेटवर्क की गहरी और अंतरराष्ट्रीय पहुँच को दर्शाता है। हालांकि, कैलिफोर्निया पुलिस की ओर से अभी तक इस हत्या की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

crimenews

Updated on:

07 Apr 2026 12:42 pm

Published on:

07 Apr 2026 12:41 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘गद्दारी की यही सजा’, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कैलिफोर्निया में गैंगस्टर भानु राणा की हत्या की ली जिम्मेदारी

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

UP के युवक ने क्यों तोड़ा दिल्ली विधानसभा का गेट? बीटेक छात्र की कहानी और घर के झगड़े ने खड़ा किया ‘सुरक्षा संकट’

Why did a youth from UP break the gate of Delhi Assembly
नई दिल्ली

‘पीड़िता के घर बिना वर्दी के जाए पुलिस’, 3 साल की बच्ची से रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश

gurugram minor rape case sc directions to sit hindi
नई दिल्ली

दिल्ली-NCR में बारिश का दौर शुरू, अगले 48 घंटे जारी रहेगी बूंदाबांदी; येलो अलर्ट जारी

delhi ncr weather update rain yellow alert temperature drop
नई दिल्ली

‘भांजे की तलाश में भटक रहा था,’ दिल्ली विधानसभा सुरक्षा उल्लंघन केस में आरोपी के दावों ने मामले को दिया नया मोड़

Delhi Assembly Safety breach, Sarabjit Singh case Delhi,VIP gate breach Delhi
नई दिल्ली

गाजियाबाद के मोदीनगर में दिन निकलते ही पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग

Crime
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.