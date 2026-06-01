दिल्ली के GTB अस्पताल में दिनदहाड़े सनसनी: फॉर्म भरने में उलझाया और 7 महीने के मासूम को गोद में लेकर फुर्र हुई महिला!

child theft in Delhi: दिल्ली के जीटीबी अस्तपताल में रविवार को दिनदहाड़े बातों में उलझाकर एक महिला मासूम को अगवा कर ले गई। इस सनसनीखेज वारदात के सामने आने के बाद पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। शातिर महिला ने सात महीने के बच्चे को अपना निशाना बनाया फिर बच्चे के माता-पिता को जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का झांसा देकर अस्पताल ले आई जैसे ही पीड़ित परिवार फॉर्म भरने में उलझ गए मौका देखकर वो बच्चे को उठाई और ले भागी। जानकारी के मुताबिक, आरोपी महिला सीलमपुर इलाके की रहने वाली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।