पति-पत्नी की बढ़ती खामोशी से रिश्तों में ‘तीसरे’ की एंट्री, दिल्ली-NCR और महाराष्ट्र सबसे आगे

Third Person in Relationship: आधुनिक जीवनशैली और डिजिटल व्यस्तता ने भारतीय घरों की खुशियों को 'साइलेंट मोड' पर डाल दिया है। 'ग्लोबल रिलेशनशिप इंडेक्स 2026' और 'जर्नल ऑफ फैमिली साइकोलॉजी' के शोध बताते हैं कि पति-पत्नी के बीच बातचीत की कमी न केवल दूरियां बढ़ा रही है, बल्कि रिश्ते में 'तीसरे' को एंट्री का मौका भी दे रही है। देश में करीब 40% शहरी दंपतियों के बीच भावनात्मक संवाद सप्ताह में 3 घंटे से भी कम हो गया है। यह खामोशी शक और असुरक्षा को बढ़ाती जा रही है।



रिपोर्ट में पया गया कि 45% मामलों में सोशल मीडिया की 'वर्चुअल दुनिया' और कार्यस्थल के 'सहकर्मी' रिश्तों में तीसरे व्यक्ति के रूप में पाए गए। 25% तलाक के मामलों की मुख्य वजह भी भावनात्मक संवादहीनता है। जब घर के भीतर भावनात्मक जरूरतें पूरी नहीं होतीं, तो व्यक्ति बाहर सहारा ढूंढता है, जो अंतत: विश्वास की नींव को हिला देता है। यह संकट महानगरों तक ही नहीं छोटे शहरों को भी गिरफ्त में लेता जा रहा है।