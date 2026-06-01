Supreme Court का ऐतिहासिक आदेश: वयस्कों का मर्जी से एस्कॉर्ट सर्विस अब गैरकानूनी नहीं, पुलिस एक्शन पर लगी रोक

आपको बता दें कि जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने करीब 70 साल पुराने आईटीपीए (ITPA) कानून का विश्लेषण करते हुए यह फैसला सुनाया। पीठ ने स्पष्ट किया कि हालांकि वेश्यालय चलाना अभी भी गैरकानूनी है, लेकिन छापेमारी के दौरान यदि कोई वयस्क सेक्स वर्कर अपनी मर्जी से काम करता हुआ पाया जाता है, तो उसे प्रताड़ित नहीं किया जा सकता और न ही हिरासत में लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा, 'इसका तर्क बेहद सीधा और सरल है; चूंकि ऐसी महिलाएं अपनी मर्जी से इस काम में शामिल हैं, इसलिए उन्हें 'बचाने' (Rescue) या रेस्क्यू करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।'