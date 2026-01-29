सुप्रीम कोर्ट ने UGC और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, जानिए सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा?

UGC controversy: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियम के खिलाफ आज ( बृहस्पतिवार) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने असहमति जताते हुए इस नियम पर रोक लगा दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने UGC और केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि इस नए नियम का दुरुपयोग हो सकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि देश के हर नागरिक की सुरक्षा जरूरी है और यूजीसी के नए नियमों के गलत इस्तेमाल की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय में 19 मार्च को की जाएगी।