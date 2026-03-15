‘ऊपर से छोड़ने के लिए आदेश आता है…’ SHO का वीडियो शेयर कर AAP ने रेखा गुप्ता सरकार को बनाया निशाना

आपको बता दें कि इस वीडियो को एक्स पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने शेयर किया है। उन्होंने दिल्ली में नशे और अपराध के मुद्दे को लेकर Rekha Gupta सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि राजधानी में नशे का कारोबार और अपराध सरकार के संरक्षण में चल रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि इस बात का खुलासा खुद एक पुलिस अधिकारी के कथित बयान से हुआ है, जिसमें कहा गया कि जब पुलिस नशे के कारोबारियों और अपराधियों को पकड़ती है तो ऊपर से उन्हें छोड़ने के आदेश आ जाते हैं। इस बयान को आधार बनाते हुए पार्टी ने सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।