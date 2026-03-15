तिहाड़ से रिहाई के बाद खतरनाक साजिश! पाकिस्तान-बांग्लादेश में फिर सक्रिय हुए आतंकी…जांच एजेंसियां सतर्क

TIO की रिपोर्ट के अनुसार, करीब पांच साल बाद इसी आतंकी नेटवर्क से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ। जुलाई 2007 में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने खुफिया इनपुट के आधार पर दिल्ली में शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार किया। एजेंसियों को सूचना मिली थी कि एक आतंकी राजधानी में भेजा गया है। गिरफ्तारी के समय उसके पास से ग्रेनेड, हथियार, गोला-बारूद, 280 डॉलर और करीब एक लाख रुपये नकद बरामद हुए। गिरफ्तारी के बाद उसे भी तिहाड़ में भेज दिया गया।न करीब एक दशक तक शेख सज्जाद गुल और शब्बीर लोन तिहाड़ जेल में बंद रहे। सजा पूरी होने के बाद वर्ष 2017 से 2019 के बीच दोनों को रिहा कर दिया गया। जांच एजेंसियों के अनुसार, जेल से बाहर आने के कुछ समय बाद ही दोनों भारत छोड़कर फरार हो गए और विदेश में सक्रिय हो गए। बताया जाता है कि सज्जाद गुल पाकिस्तान पहुंच गया, जहां उसने बाद में टीआरएफ नामक संगठन की कमान संभाली, जिसे Lashkar-e-Taiba का प्रॉक्सी संगठन माना जाता है। उसके नेतृत्व में इस संगठन का नाम कई आतंकी घटनाओं से जोड़ा गया है।