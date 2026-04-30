दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश और ओले: गर्मी से मिली राहत, जानिए 1,2, और 3 मई को कैसा रहेगा मौसम

गर्मी का यह दौर ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। 2 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय हो रहा है, जिसका असर दिल्ली-NCR में 3 मई से दिखाई देगा। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 3 से 5 मई के बीच दिल्ली-NCR में मौसम एक बार फिर करवट लेगा, जिसके लिए गरज-चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस तीन दिवसीय अवधि के दौरान आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और धूल भरी आंधी के साथ झमाझम बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस मौसमी बदलाव के दौरान हवा की सामान्य रफ्तार 25 से 35 किमी प्रति घंटा रहने की उम्मीद है, हालांकि झंझावात या तीव्र आंधी के समय यह गति 45 किमी प्रति घंटे के स्तर को भी छू सकती है।