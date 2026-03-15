एक रील और जिंदगी खत्म: ईद से पहले बुझ गया घर का चिराग, एक्सप्रेसवे पर हादसे में 12वीं के छात्र मोइन की मौत

Accident News: सोशल मीडिया पर चंद लाइक और व्यूज पाने के लिए आज के युवा किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, यहां तक कि अपनी जान की परवाह किए बिना रील बना रहे हैं। ऐसे जोखिम भरे काम करने के दौरान कई बार लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसा ही एक मामला दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सामने आया है। दरअसल, यहां 12वीं में पढ़ने वाला एक छात्र रील बनाने के दौरान हादसे का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई। ईद से ठीक पहले हादसे की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। सूचना मिलते ही परिजन और गांव के कई लोग बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच गए। एक होनहार छात्र की अचानक हुई मौत से पूरे गांव में गहरा दुख और शोक का माहौल फैल गया।