दिल्ली: द्वारका गोल्फ कोर्स में 3 बच्चों के शव मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस की कई टीमें

देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां के सेक्टर-24 स्थित गोल्फ कोर्स परिसर में तीन बच्चों के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी गई है।