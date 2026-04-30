30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिल्ली: द्वारका गोल्फ कोर्स में 3 बच्चों के शव मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस की कई टीमें

Delhi News: दिल्ली के द्वारका स्थित गोल्फ कोर्स में तीन बच्चों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Dinesh Dubey

Apr 30, 2026

Delhi Acid Attack

दिल्ली के द्वारका में 3 बच्चों के शव मिलने से सनसनी (Photo: IANS/File)

देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां के सेक्टर-24 स्थित गोल्फ कोर्स परिसर में तीन बच्चों के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी गई है।

हालांकि, पुलिस की ओर से अभी तक मृतकों की सटीक संख्या और उनकी पहचान को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार बरामद शव तीन बच्चों के बताए जा रहे हैं।

डूबने से मौत की आशंका, जांच जारी

पुलिस की शुरुआती जांच में यह अंदेशा जताया जा रहा है कि बच्चे गोल्फ कोर्स की चारदीवारी कूदकर अंदर दाखिल हुए होंगे। प्रारंभिक जांच के अनुसार, परिसर के भीतर जलभराव वाले क्षेत्र या गड्ढे में डूबने से बच्चों की मौत हुई हो सकती है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।

फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे वहां तक कैसे पहुंचे और क्या सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक हुई थी।

इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मीडिया के सामने आकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। बच्चों की उम्र, उनके निवास स्थान और मौत के सही कारणों का पता लगाया जाना अभी बाकी है।

स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि विस्तृत जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट रूप से कहा जा सकेगा कि यह केवल एक हादसा है या इसके पीछे कोई और कारण है।

यह खबर अपडेट हो रही है।

ये भी पढ़ें

Delhi liquor scam: रिकॉर्ड की कमी और अधूरे जवाब, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल समेत AAP नेताओं को दिया एक और मौका
नई दिल्ली
, Arvind Kejriwal Court Boycott

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Apr 2026 09:48 am

Published on:

30 Apr 2026 09:45 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली: द्वारका गोल्फ कोर्स में 3 बच्चों के शव मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस की कई टीमें

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

1 मई से बदलेंगे नियम! गैस सिलेंडर की कीमत से क्रेडिट कार्ड चार्ज तक नए नियम होंगे लागू, जानें पूरी डिटेल

1 May Rule Change
राष्ट्रीय

जानिए, आपको क्यों नहीं होते छोटे नोट और सिक्कों के दर्शन?

low value note crisis, Rs. 2000 note in circulation, currency in circulation latest data
कारोबार

Delhi liquor scam: रिकॉर्ड की कमी और अधूरे जवाब, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल समेत AAP नेताओं को दिया एक और मौका

, Arvind Kejriwal Court Boycott
नई दिल्ली

दिल्ली मेयर चुनाव: बीजेपी के वाही बने दिल्ली के नए मेयर, आम आदमी पार्टी ने चुनाव से बनाई दूरी

नई दिल्ली

बाली में एयर इंडिया के पायलट की दिल का दौरा पड़ने से मौत, दिल्ली से उड़ान भरकर पहुंचे थे इंडोनेसिया

Air India Pilot dies
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.