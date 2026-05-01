थप्पड़ मार पहली मंजिल से घसीटते हुए गली तक ले आया दामाद, फिर ससुर पर चाकू से किए ताबड़तोड़ कई वार

गुस्से में पागल संदीप ने पहले अपने ससुर को थप्पड़ मारा। इसके बाद वह उन्हें पहली मंजिल से बेरहमी से घसीटते हुए नीचे गली तक ले आया। घर से लेकर गली तक मची चीख-पुकार को सुनकर जब तक आस-पास के पड़ोसी और लोग कुछ समझ पाते या बीच-बचाव के लिए आगे आते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संदीप ने जेब से चाकू निकाला और सरेराह अपने ससुर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उसने एक के बाद एक कई वार किए, जिससे राम जतन खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़े। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके पर फैली दहशत का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया।